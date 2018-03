Deel dit artikel:











Erasmus MC verspreidt per ongeluk mailadressen zieke kinderen

Door een fout van het Erasmus MC in Rotterdam zijn de e-mailadressen van enkele tientallen zieke kinderen naar buiten gebracht. Een medewerker had bij het versturen van een nieuwsbrief de mailadressen per ongeluk in de verkeerde regel getypt. Daardoor bleven ze zichtbaar.

Het gaat volgens het Erasmus MC om 46 kinderen. Aan welke ziekte zij lijden, wil het ziekenhuis niet zeggen. RTL Nieuws schrijft dat de kinderen hiv-patiëntjes zijn. Een woordvoerder van het Erasmus MC betreurt de gemaakte fout, maar benadrukt dat het om een besloten mail ging. De adressen zijn voor zover bekend niet buiten de groep terechtgekomen. Het Erasmus MC heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vooralsnog gaat het ziekenhuis uit van een eenmalige fout en volgen er geen maatregelen. De volgende nieuwsbrief verschijnt pas over een half jaar.