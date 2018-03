Dreigend tekort aan brandweervrijwilligers

Er dreigt een tekort aan vrijwilligers bij de brandweer in de Hoeksche Waard. De Hoeksche waard heeft elf brandweerkazernes. Per kazerne worden er zo’n twee tot drie vrijwilligers gezocht.

Lastig is dat steeds minder inwoners van de Hoeksche waard ook in het gebied werken. En als de pieper gaat, moet je in een minuut of 5 op de kazerne zijn. Dus ook een werkgever moet flexibel zijn.

Met een wervingscampagne en informatieavonden deze week hoopt de brandweer problemen in de toekomst te voorkomen.

“We hebben de wervingscampagne bewust nu in het leven geroepen, omdat we weten dat de opleiding ook zo’n 1,5 tot 2 jaar in beslag neemt”, aldus Gerben van den Boom van de Brandweer Zuid-Holland Zuid.

Als vrijwilliger volg je een basisopleiding voor manschap. Daarnaast oefen je zodat je de brandweertaken goed beheerst. Samen kost dit gemiddeld twee avonden per week.

Veel voldoening

Jeroen Crucq is al 22 jaar vrijwilliger van de brandweer in Oud-Beijerland. Hij kan het iedereen aanraden. “Het geeft veel voldoening om mensen te kunnen helpen en er te staan wanneer het nodig is. Voor mij is het een beetje een ‘way of life’ geworden.”

Er staat een vaste jaarvergoeding tegenover brandweervrijwilliger zijn. Ook is er een wisselende vergoeding, afhankelijk van het aantal oefenuren en het aantal daadwerkelijke uitrukken.