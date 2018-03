Celstraffen geëist voor fraude bij verzekeraar

Justitie heeft 2 1/2 jaar cel geëist tegen twee voormalige bestuurders van het Rotterdamse verzekeringsbedrijf HDI. Beiden zouden grote sommen geld van het bedrijf in eigen zak hebben gestoken.

Volgens justitie waren de gevolgen 'desastreus'. Door de fraude heeft HDI een financiële schade opgelopen van 25 miljoen euro. Justitie heeft tegen de verdachten een schadevergoeding van miljoen euro geëist, bij wijze van voorschot.

Bert S. en Marco M. waren jarenlang lid van de Raad van Bestuur van het verzekeringsbedrijf. S. kocht onder meer voor ruim drie miljoen euro een villa op Mallorca met het geld van HDI.

Symbolisch

Marco M. zorgde dat een verzekeringsportefeuille van HDI op Aruba voor het symbolische bedrag van één euro werd doorverkocht aan een BV waar hij en zijn vader de baas waren. Die portefeuille was vele miljoenen waard, aldus justitie.

"Verdachten hebben zich lange tijd onaantastbaar gewaand en hebben zich de tegoeden van HDI toegeëigend, alsof het hun eigen vermogen was." Justitie vindt het opmerkelijk dat de bestuurders zo weinig moreel besef hebben gehad en kennelijk alleen werden gedreven door geldzucht.

In de war

In deze zaak is nog een derde verdachte: Gerhard M., de vader van Marco M. De 78-jarige man zou ernstig in de war zijn. Deskundigen gaan onderzoeken of hij überhaupt in staat is te worden berecht.

Tijdens de zitting van afgelopen vrijdag zei Bert S. dat hij in opdracht van Gerhard M. had gefraudeerd, omdat hij zijn baas niet durfde tegen te spreken. "Er heerst bij HDI een Duitse cultuur. Zij wil was wet." Zoon Marco M. ontkende dat hij had meegedaan aan oplichting en het ontvangen van steekpenningen.