KOORTS: kleine partijen willen gratis ov voor minima

Zeven partijen namen het maandagavond tegen elkaar op in het 'kleine' Rotterdamse lijsttrekkersdebat. Dit keer waren het de kleinere en minder bekende partijen die het tegen elkaar opnemen bij het KOORTS-radiodebat.

Met name bij het debat over armoede en minima hadden de partijen wat te zeggen. Zo blijkt dat veel van de partijen het er wel over eens zijn dat ouderen en jongeren die minder te besteden moeten hebben, gratis gebruik zouden moeten kunnen maken van gratis openbaar vervoer.

"Als 18-jarige verdien je vaak het minimumloon, als je dan ook nog eens drie of vier euro kwijt bent om op je werk te komen, houd je niets over", vertelt Jong Rotterdam.

Een van de aanwezigen bij het debat is Jos Verveen. De oud-D66'er doet met Stadsinitiatief Rotterdam mee aan de verkiezingen. Hij noemt zijn partij een a-politieke partij. "Bij mijn partij hoef je geen lid te zijn om op de kieslijst te komen. Dan krijg je beroepspolitici, dat wil ik niet."

Jezus Leeft onderscheidt zich ook van veel van de traditionele partijen. Zo is deze partij een voorstander van de Nexit, een vertrek van Nederland uit de Europese Unie, zo vertelt lijsttrekker Wim Kleen.

Peter Bevers van de Broederschapspartij wil nog een stap verder. Hij wil dat Rotterdam een stadstaat wordt zoals bijvoorbeeld Singapore. "Dan zit je niet met de nationale regelgeving."

Het KOORTS-radiodebat werd georganiseerd door RTV Rijnmond in samenwerking met OPEN Rotterdam.