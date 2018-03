'Arbeidershotel' Spijkenisse in alle rust verlaten

Het pension voor arbeidsmigranten aan de Boyleweg in Spijkenisse is vrijwel leeg. De rechter besloot vrijdag dat het 'arbeidershotel' uiterlijk maandagavond ontruimd moest zijn. Dat lijkt te zijn gelukt.

In het pand verbleven 110 arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De eigenaar van het gebouw dacht dat hij daar toestemming voor had. Maar de gemeente Nissewaard heeft dit ontkend.

Toen de brandweer oordeelde dat het gebouw niet brandveilig was, stapte de gemeente naar de rechter. Die bepaalde dat het pand maandag leeg moest zijn.

De migranten weigerden aanvankelijk te vertrekken en kraakten het pension. Maar in de loop van het weekend bleken de meeste migranten toch te zijn vertrokken.

De rest ging maandag gewoon naar het werk. Zij hebben aan het eind van de middag rustig hun spullen opgehaald en zijn weggegaan, onder toeziend oog van de gemeente en de politie.

Beveiligers houden het 'arbeidershotel' in de gaten. Of het gebouw echt leeg is, wordt dinsdagochtend gecontroleerd.

Solutions, het uitzendbureau waarvoor de Oost-Europeanen werken, zoekt andere woonruimte voor ze.