Levensreddend apparaat rukt op in Rotterdam

Rotterdam krijgt als eerste Nederlandse gemeente een dekkend netwerk van AED's. Dat zijn apparaten waarmee iemand gereanimeerd kan worden na een hartstilstand. Maandagmiddag is daarvoor het officiële startsein gegeven in een seniorencomplex in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Wethouder Sven de Langen overhandigde de eerste Automatische Externe Defibrillator aan de twee bewoonsters, die al twee jaar lang bezig zijn om de komst van de levensreddende apparaten voor elkaar te krijgen.

In totaal komen in Rotterdam bijna 200 AED's te hangen, niet alleen binnen maar ook buiten. "Op die manier is er altijd op maximaal zes minuten zo'n apparaat te vinden", legt wethouder De Langen uit. "Zes minuten is de cruciale grens tussen leven en dood bij zo'n hartstilstand." Samen met de inzet van zo'n 6000 burgerhulpverleners moet het netwerk volgend jaar al sluitend zijn.

Historisch moment

De gemeente Rotterdam trekt er 120.000 euro voor uit en ook de Nederlandse Hartstichting draagt een financiële steen bij. "Ja, het is best een historisch moment", zegt Annemiek Snaphaan van de Hartstichting. "We moeten zoveel mogelijk van die AED's is het straatbeeld hebben, dus ook bedrijven worden gestimuleerd om ze buiten te plaatsen." Onderdeel van het project is ook de bewoners aan een cursus reanimeren te krijgen.

Rotterdam wil als eerste stad een goed werkend netwerk hebben, met een maximale dekking. "Niet alleen deze apparaten, maar ook burgerhulpverleners zijn nodig. Die krijgen dan na registratie een sms'je waar ze heen moeten voor óf een AED óf waar de patiënt zich bevindt", zegt Snaphaan van de Hartstichting. "En ja, iedere seconde telt nog steeds."

Plastic mannenpop

Ondertussen grappen de initiatiefneemsters Hauck en Tijssenraad wat af in de aula van de Sevencamp waar de lancering plaatsvond. "Ik neem dat lekkere ding mee naar boven straks, wijzend op de plastic mannenpop waarop geoefend kan worden", lacht Hauck. "Ja, maar het leukste deel ontbreekt", pareert Tijssenraad. Tijd voor een lichte schok....