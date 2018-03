Oud-Spartaan De Roon bij Oranje: 'Koeman kan teams kneden'

Marten de Roon is opgeroepen voor de oefeninterlands van het Nederlands Elftal tegen Engeland en Portugal. De de oud-Spartaan, die nu uitkomt voor Atalanta Bergamo in Italië, is blij met de oproep van bondscoach Ronald Koeman en ziet hem als de ideale bondscoach.

"Ik ben blij dat ik bij het Nederlands Elftal zit. Dat is iets waar je trots op kan zijn en wat een mooi doel is voor jezelf. Dat is altijd iets extra's", zegt De Roon tegenover RTV Rijnmond.

Juiste bondscoach

"Ik denk dat Koeman de juiste bondscoach is. Hij heeft met Feyenoord en Southampton teams gekneden die zich op een andere manier kunnen meten met de allerbeste. Hij richt zich op het teamgevoel en kan daarmee presteren. Ik ben super blij dat ik bij zijn eerste oproep zit. Dat geeft me vertrouwen en het zegt wel wat."

Sparta

De Roon volgt zijn oude club Sparta nog steeds op de voet. "Ik ben blij dat ze de afgelopen tijd wat resultaten hebben geboekt. Met bijvoorbeeld die prachtige overwinning in Kerkrade. Het gaat lastig worden om nog van de zestiende plaats af te komen. Maar het eerste doel is om directe degradatie te ontlopen en dan hopelijk, via de play-offs, of zelfs direct, te handhaven.

Want als je ziet dat Dick Advovaat daar nog trainer wil zijn. Dan betekent het gewoon dat het een grote club is in Nederland en dat de club te mooi is om in de eerste divisie te gaan voetballen."