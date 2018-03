Rapper uit 020 in de bak: geen feest in Barendrecht

Het feestje dat Blok0180 uit Barendrecht voor vrijdag op de agenda had staan, gaat niet door. De hoofdact, rapper JoeyAK, zit namelijk vast. Dat meldt het jongerencentrum op Facebook.

De manager van de Amsterdamse rapper bevestigt het verhaal tegenover RTV Rijnmond. "Joey is veroordeeld geweest, toen hebben ze hem een straf gegeven met een enkelband", vertelt Umar Adam. "Daar heeft hij zich niet helemaal aan gehouden, hij kwam een paar keer te laat thuis. Toen moest hij terug de gevangenis in."

Toen de rapper werd vrijgelaten, dacht iedereen dat het 'klaar' was, aldus de manager. "Onlangs werd hij opnieuw opgepakt. Er is geen nieuwe rechtszaak geweest, hij wordt ook nergens van verdacht. Het gaat volgens de politie nog steeds om dezelfde straf."

Een advocaat is de zaak nu aan het uitzoeken. "Wij weten het zelf ook niet zo goed." Ook hoe lang de 21-jarige JoeyAK nog moet vastzitten is niet bekend. Wel is duidelijk dat het optreden van vrijdag in Barendrecht niet doorgaat. "Tja, ik begrijp dat ze balen", zegt de manager. "Het boekingskantoor gaat ze een andere artiest aanbieden voor dezelfde prijs, dat wordt geregeld."



"We weten niet of hij nog populair is als hij vrijkomt"

Daar is de stichting Kijk op Welzijn niet op ingegaan, vertelt jongerenwerker Nanouk de Bruin. Hij werkt in Blok0180. "Uiteraard vinden wij het jammer dat het niet doorgaat. Maar we wilden geen jongeren teleurstellen die voor JoeyAK zouden komen en dan een andere artiest op hun bord kregen. Dus hebben we het afgeblazen."

Of de Amsterdamse 'reppert' nog een keer naar Barendrecht komt, kan De Bruin niet zeggen. "Wij doen altijd alles met, voor en door de jeugd. Ik weet niet hoe lang hij vast moet zitten, dus het is nog maar de vraag of hij dan nog populair is." Aan de manager van JoeyAK zal het niet liggen. "Als iemand in Barendrecht hem nog wil boeken als hij vrij is, kan dat natuurlijk", zegt Umar Adam tegen RTV Rijnmond.