T-shirtproject van Rotterdamse hulpverlener moet Syriërs hoop geven

Rotterdammer Maarten Hunink trekt zich het lot aan van Syrische vluchtelingen in Griekenland. Hij wil hen T-shirts laten maken, niet alleen om hen betaald werk te geven, maar vooral ook weer uitzicht in het leven.

"Onder vluchtelingen in Griekenland is er weinig hoop, daardoor raken mensen in een depressie of aan de alcohol", weet Hunink.

De Rotterdammer raakte zo'n anderhalf jaar geleden als hulpverlener betrokken bij de vluchtelingen in Griekenland. Hunink zag hun uitzichtloze situatie met eigen ogen.

De vluchtelingen zitten vaak lang in opvangkampen. Ze mogen wel in Griekenland blijven, maar er is voor hen weinig toekomst, zegt Hunink. Hij wil hen weer perspectief geven.

This is not a factory

Hunink bedacht 'This is not a factory', een project voor Syrische textielwerkers . Zij gaan duizend biologische T-shirts maken, die de Rotterdammer in Noord-Europa aan de man of vrouw wil brengen.

De Syriërs kunnen met het geld dat ze voor hun werk krijgen op eigen benen gaan staan en zich ontwikkelen, zegt Hunink. Als hij er geld aan over houdt, wil hij er ook cursussen voor de vluchtelingen opzetten.

"We zitten nu in de fase dat we in Nederland support creëren voor het project. Hierna willen we een locatie zoeken, naaimachines bij elkaar krijgen en dat realiseren."

De shirts zijn al wel te bestellen, maar de levering laat dus nog even op ze wachten. Hunink verwacht dat ze over drie tot vier maanden geleverd kunnen worden.