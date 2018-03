Stilste boeing ooit landt op Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport had de primeur van Nederland: de stilste Boeing ooit landde daar om 14:15 uur. De nog geen maand oude Boeing 737 Max werd onthaald door een erehaag van de brandweer en tientallen vliegtuigspotters.

Zo'n vijftig man wachtte bij spotters hotspot Brasserie Waalhaven op het vliegtuig. "Ze laten het toestel speciaal langs Rotterdam vliegen om de spotters de gelegenheid te geven het toestel op een mooie manier te fotograferen."

De promotievlucht van de Boeing is op poten gezet door eigenaar TUI. Het toestel vloog van Schiphol naar Rotterdam, met aan boord medewerkers en relaties. Maar de spotters worden dus niet vergeten. Ze kregen ook koffie met koek.

"Op internet stond dat het vliegtuig langs kwam. Het bijzondere aan dit toestel is dat hij compleet nieuw is en zuinige motoren heeft. Door andere inkepingen in de motor, vliegt hij zuiniger. Het is leuk dat hij hier voor een rondje langs komt. Een goede foto, daar doe ik het voor."

Volgens TUI is de nieuwe Boeing vergeleken met eerdere versies veertig procent stiller, veertien procent zuiniger en wordt veertien procent minder CO2 uitgestoten.