LIVE: Willem van Hanegem in Oude Luxor

Willem van Hanegem staat vanavond eenmalig in het Oude Luxor met de theatervoorstelling Buitenkant Links. De show wordt gepresenteerd door Bart Nolles.

De voorstelling in het uitverkochte theater hoort bij de presentatie van zijn nieuwe boek dat ook Buitenkant Links heet. In de show vertelt hij op zijn unieke wijze over zijn visie op voetbal in het algemeen en Feyenoord in het bijzonder.

Behalve Van Hanegem en de auteur van het broek, Frans van den Nieuwenhof, komen ook Nico Dijkshoorn, Michel van Egmond, Sjoerd Mossou en Mikos Gouka langs.

De show is hieronder LIVE te volgen: