Willem van Hanegem ontroert bomvol Luxor

Willem van Hanegem stond maandag eenmalig in het Oude Luxor met de theatervoorstelling Buitenkant Links. De show werd gepresenteerd door Bart Nolles. Behalve Van Hanegem en de auteur van het boek, Frans van den Nieuwenhof, kwamen ook Nico Dijkshoorn, Michel van Egmond en Mikos Gouka langs.

De voorstelling in het uitverkochte theater hoort bij de presentatie van zijn nieuwe boek dat ook Buitenkant Links heet. In de show vertelde hij onder andere dat hij verwacht had dat Feyenoord dit jaar mee zou doen om de titel. "Gezien de aankopen had ik verwacht dat ze dit jaar zeker zouden meedoen. En ook nog makkelijker en beter zouden voetballen. Het is verre van dat en dat doet pijn."

Liefde voor Feyenoord door de supporters

Van Hanegem legt daarna uit waarom hij zo kritisch is op Feyenoord. "Mensen zeggen: 'Je zit altijd te mopperen'. Nee, je geeft erom. En als je ergens om geeft en het gaat niet goed, doet het zeer.

En dan denk je, waarom hou ik eigenlijk zoveel van die club? Dat komt eigenlijk door de supporters. Want met het bestuur had ik altijd ruzie. Maar ik had nooit ruzie met de mensen die zich drie slagen in de rondte werkten, om mij te betalen en om naar mij te kijken. Die houden zo idolaat van de club, dat je er automatisch in wordt gezogen."

Verder vertelt Van Hanegem dat hij het er niet mee eens is dat Giovanni van Bronckhorst bij bekerwinst de best presterende trainer van Feyenoord wordt en dat de uitspraak 'Elk voordeel heeft zijn nadeel' niet van Cruijff is. Benieuwd naar de rest?

Bekijk hieronder heel de uitzending terug op Facebook.