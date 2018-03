Huurders tussen hoop en vrees door renovatie Vreewijk

Er is veel protest in Vreewijk tegen de renovatie

"Wat mij betreft beginnen ze morgen. Alleen niet op deze manier." Sjaak Janse uit Rotterdam-Vreewijk is hét gezicht van het verzet tegen de opknapbeurt van zijn wijk. Binnenkort is de woning van Janse en zijn vrouw aan de beurt. En dat houdt hen regelmatig uit de slaap.

Janse laat de bezoeker zijn woning zien. "Ziet er best netjes uit, toch?", zegt hij als hij naar het plafond wijst. Inderdaad, het ziet er netjes uit, net als rest van het huis. Maar als je goed kijkt is de tand des tijds overal aan het knabbelen.

Bouwval

"Je had het moeten zien toen we hier vier jaar geleden in kwamen. Een bouwval. Hebben we allemaal zelf opgeknapt. Anders was mijn vrouw hier niet komen wonen."

Janse stopte zijn spaargeld in een flinke verbetering van zijn huurwoning. Hij zegt toen de belofte te hebben gekregen dat er een flinke renovatie op stapel stond met een wettelijk bijbehorend bedrag van 5910 euro. Dat trok hem over de streep.

Niet ver in de bouwmarkt

Uiteindelijk bleek het niet om een renovatie te gaan, maar om een grote onderhoudsbeurt. En daarbij hoort geen geld. Woningcorporatie Havensteder trok toch de knip en betaalde de huurders een vergoeding van zo'n duizend euro.

"Daarvoor moet ik voor drie verdiepingen vloerbedekking kopen. Ben je al wel eens in een bouwmarkt geweest? Dan kom je niet ver met dat bedrag."

Renovatie/opknapbeurt

Rijk zijn ze niet bij de familie Janse. De spaarrekening die destijds opging aan de verbetering van de woning is nooit meer echt aangevuld. De kleine zesduizend euro was ingecalculeerd voor nieuwe spullen en om de financiën weer gezond te maken.

De renovatie/opknapbeurt van 1400 Vreewijkse woningen betreft vooral de buitenkant, zegt Janse. Neem de kozijnen. ''Die worden dicht gesmeerd, maar niet vervangen. Het ziet er beter uit, maar het is half werk."

Radeloos

Binnen wordt er wel rigoureus opgetreden. "We krijgen nieuwe vloeren en een badkamer. Drie weken lang ligt alles open. Dat is toch gewoon een renovatie?"

Het zit Janse en zijn echtgenote hoog. Maar sommige buurtbewoners zit het nog véél hoger. "Sommige mensen zijn radeloos. Die krijgen nu in de gaten wat er gebeurt en zien het helemaal niet meer zitten. Dit is geen rijk deel van Rotterdam."

Als er bij Janse op de deur wordt geklopt met het bericht dat de renovatie van start gaat zal hij zich verzetten. Maar niet tot het uiterste. "Dat heeft geen zin. Ik hoop dat Havensteder voor die tijd voor mij en alle anderen over de brug komt met een goed voorstel en een fatsoenlijk bedrag."

REACTIE HAVENSTEDER:

"Vreewijk is een unieke plek. We willen dat de bewoners wonen in een huis dat past bij deze tijd. We snappen dat het een onzeker proces is, dat spanningen oproept. We proberen tegemoet te komen aan de wensen van individuele bewoners.

Haversteder wil graag in gesprek met meneer Janse. Wat wij doen vallen onder de noemer 'onderhoud'. Dat is wettelijk zo geregeld. Het is niet niks wat we doen. Daarom geven we een onkostenvergoeding en hebben we een vloerenservice waarbij bewoners tegen grote korting een nieuwe vloer kunnen kopen"



es. Binnenkort is zijn woning aan de beurt voor een flinke opknapbeurt