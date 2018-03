Deel dit artikel:











Zuidwijk ligt er voorlopig donker bij Best wel donker zo... Foto: RTV Rijnmond / Miriam Wilkens

In Rotterdam-Zuid branden maandagavond een aantal straatlantaarns niet. Daardoor is het wel erg donker op sommige plekken in Zuidwijk. De storing kan nog wel even aanhouden.

Woordvoerder Lukas van Fessem van netbeheerder Stedin zegt dat het gaat om een paar individuele palen. "Er zijn vandaag al meerdere meldingen binnengekomen", vertelt hij aan RTV Rijnmond. De oorzaak van de storing is niet bekend. "Deze palen zitten niet aan één kabel, dus er is er niet eentje ergens kapot", zegt de woordvoerder. Wat er precies aan de hand is, wordt nog onderzocht. Het gaat volgens Stedin om ongeveer 25 palen in de omgeving van de Meyenhage en het Hijkerveld. Voorlopig zitten ze daar 's avonds nog wel even in het donker, want naar verwachting zijn de straatlantaarns pas woensdag weer gerepareerd.