Ozb-stijging in de regio blijft binnen de perken

De onroerendezaakbelasting (ozb) is in onze regio de afgelopen vier jaar gemiddeld 4,9 procent gestegen. Daarmee bleven de gemeenten flink achter bij het landelijke gemiddelde dat op 9,4 procent, blijkt uit cijfers van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

De grootste stijger in onze regio is de gemeente Zederik waar tussen 2014 en 2018 de ozb omhoog ging met 14,26 procent. Maar dat is nog niets vergeleken met koploper Meerssen (Limburg) waar de onroerendezaakbelasting steeg met 61 procent.

In vier gemeenten daalde de ozb. Het gaat om Hendrik-Ido-Ambacht (-1,59%), Hardinxveld-Giessendam (-1,78%), Schiedam (-2,43%) en Giessenlanden (-3,53%).