Het verwachte lerarentekort in Rotterdam valt lager uit dan de gemeente eerder had berekend. Toch ziet wethouder Sven de Langen geen reden tot juichen. "De situatie blijft ernstig", schrijft hij aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Volgens De Langen zijn er dit jaar minder leraren nodig in het basisonderwijs, omdat er minder leerlingen zijn dan gedacht. Ook is het aantal docenten toegenomen, doordat er meer studenten van de opleidingen komen.

De situatie in het voortgezet onderwijs is iets anders, maar ook daar vallen de tekorten vermoedelijk mee. Er vallen minder leraren uit dan gedacht door ziekte of pensioen.

Ook willen volgens de wethouder meer docenten van buiten in Rotterdam lesgeven. Hij schrijft dat toe aan een imagocampagne met welkomstpremie.

Stijging

Het lerarentekort is berekend voor de jaren 2018-2023. In de hele periode stijgt het tekort. Maar de toename is minder groot dan was berekend bij de vorige prognose, in april 2017.