Kiezen in Rotterdam: Hoe moet het lerarentekort worden aangepakt?

De spanning loopt op. Nog twee dagen en dan kan er weer gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onderwijs is voor de stad Rotterdam een belangrijk thema. Het lerarentekort is een groot probleem en hoewel het tekort minder stijgt dan gedacht, blijft het aantal onvervulde vacatures stijgen.

Barbara Kathmann van de PvdA in Rotterdam maakt zich zorgen over het lerarentekort. "Als we zo doorgaan, dan hebben we al in 2020, dat is hartstikke snel, 600 fte tekort in het Rotterdamse onderwijs. Dat betekent dat duizenden kinderen daar last van gaan hebben".

Ook op het Schreuder College aan de Slinge op Rotterdam-Zuid hebben ze dringend docenten nodig. Twee vacatures staan open op de school voor leerlingen met gedragsproblemen of problemen in de thuis situatie.

Nu er een tekort aan docenten is, vangen zittende docenten het op. Als het gaat tenminste, want soms lukt het niet. Danielle Fleuren, docent: "Wat deze leerlingen nodig hebben is een stabiele factor in de groep. Als er elke keer een ander voor de klas staat, die er weer helemaal in moet komen, dan krijg je dus heel veel onrust in de groep. En dat zie je aan de resultaten."

De docenten van de school roepen de politiek op om actie te ondernemen. De politieke partijen die meedingen naar een plek in de Rotterdamse gemeenteraad hebben wel ideeën over hoe ze het probleem willen aanpakken.

De PvdA in Rotterdam wil dat er voor de middeninkomens meer huizen komen, omdat docenten die naar Rotterdam komen nu vaak geen huis kunnen krijgen. Leefbaar Rotterdam vindt de ingevoerde welkomstbonus succesvol. NIDA wil die afschaffen en dat geld gebruiken voor maatregelen om de werkdruk in het onderwijs te verlagen.

De school hoopt dat de gemeente meer aandacht voor het speciaal voortgezet onderwijs krijgt en vraagt ook om geld zodat ze een beter computersysteem kunnen kopen.