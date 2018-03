Deel dit artikel:











De Jonge brengt Rotterdamse ervaring in bij aanpak eenzaamheid onder ouderen

Als het aan minister De Jonge ligt, krijgen 75-plussers straks net als in Rotterdam jaarlijks bezoek van een vrijwilliger. Die moeten bekijken of ouderen eenzaam zijn en hen helpen met het vinden van activiteiten of speciale zorg.

De Jonge was voor hij minister werd als wethouder verantwoordelijk voor de zorg aan ouderen in Rotterdam. De maatregelen die hij toen bedacht, wil hij ook landelijk invoeren. De minister is om tafel gegaan met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven om samen wat te doen tegen eenzaamheid onder ouderen. Ze hebben van alles bedacht, zoals dus de jaarlijks bezoekjes. Maar ook vriendschapscursussen. Maar gemeenten worden ook uitgenodigd om bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaar te leren. Ook nodigt De Jonge gemeenten uit om meldpunten te openen waar mensen terecht kunnen als ze zien dat ouderen in hun omgeving vereenzamen. Voor mensen die veel met ouderen te maken hebben, komen er cursussen om eenzaamheid te herkennen. Nederland telt steeds meer ouderen, en die zijn steeds vaker eenzaam. Ze staan buiten het arbeidsproces en spreken geen collega's meer. Ook kunnen ze hun partner verliezen en mensen uit hun vriendenkring.