Bekijk hier de gehele theatershow van Willem van Hanegem Presentator Bart Nolles en Willem van Hanegem

Willem van Hanegem stond maandagavond op de planken in een uitverkocht Oude Luxor Theater. De Kromme gaf zijn ongezouten mening over het voetbal in zijn algemeenheid en zijn grote liefde Feyenoord in het bijzonder.

Bekijk hier de hele show die werd gepresenteerd door Bart Nolles en in Michel van Egmond, Nico Dijkshoorn, Mikos Gouka, Frans van den Nieuwenhof en zanger Theo van Es een aantal interessante gasten had. De avond met Van Hanegem was ter gelegenheid van de presentatie van het boek Buitenkant Links.