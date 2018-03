PVV en Denk doen aangifte tegen elkaar

De Rotterdamse PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen‏ doet aangifte tegen Denk. Hij beschuldigt Denk-voorman Stephan van Baarle van smaad en laster. Van Baarle heeft het campagnefilmpje van de PVV tijdens het verkiezingsdebat van RTV Rijnmond vergeleken met het werk van nazi Joseph Goebbels.

Denk-leider Van Baarle kondigde maandagavond al aan dat hij aangifte gaat doen tegen Meeuwissen. Dit vanwege de uitspraak: ‘Uw partij verkracht kinderen'.

Meeuwissen biedt excuses aan voor zijn 'verspreking'. "Langs deze weg excuus voor de verspreking 'partij'. Dat moest zijn “verkrachting uit naam van islam cq Mohammed", laat hij weten op Twitter.

Van Baarle zei ondermeer dat Goebbels "zijn vingers zou hebben afgelikt" bij de campagnevideo. In de video zijn teksten als ‘Islam is geweld’, ‘Islam is jodenhaat’, ‘Islam is terreur’ te zien. Dit in rode hoofdletters. Van Baarle heeft zijn uitspraak niet teruggetrokken.