Robbemond blijft rest van seizoen trainer Willem II

Reinier Robbemond blijft tot het einde van het seizoen trainer van Willem II, dat maakte de club dinsdagochtend bekend. De Dordtenaar krijgt daarmee het vertrouwen van de clubleiding om de club te behoeden voor degradatie.

De oud-speler van FC Dordrecht stond sinds het opstappen van Erwin van de Looi twee weken geleden al voor de groep bij de Brabanders. Technisch directeur Joris Matthijsen liet weten tevreden te zijn over het functioneren van Robbemond: 'Reinier kent de staf en spelersgroep goed en over het vertoonde spel en behaalde resultaten tegen PSV en FC Twente zijn wij tevreden.’

De trainer was zelf ook tevreden met het vertrouwen dat de club in hem stelde: ‘Het doet mij goed dat de club het vertrouwen aan mij en de rest van de staf heeft gegeven om het seizoen af te maken. We willen de laatste zes speelronden de lijn van de afgelopen wedstrijden voortzetten en het maximale resultaat behalen’, aldus Robbemond.