Politie pakt Rotterdamse kruisgrijper op

Een 19-jarige man is opgepakt voor het aanranden van twee vrouwen in het centrum van Rotterdam. Binnen vijf minuten kneep hij de vrouwen in hun kruis. Hij rende beide keren direct weg.

De ene vrouw werd in maart belaagd op de Jan van Vuchtstraat , de andere vrouw op de Claes de Vrieselaan. De man wordt ook nog verdacht van twee andere aanrandingen in januari. Volgens de politie is het mogelijk dat hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De man is weer op vrije voeten. Hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten.