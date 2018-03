Gerrets fluit FC Dordrecht - Go Ahead Eagels

Laurens Gerrets is de leidsman bij FC Dordrecht - Go Ahead Eagels

De thuiswedstrijd van FC Dordrecht tegen Go Ahead Eagels staat zondagmiddag onder leiding van Laurens Gerrets. De grensrechters bij het duel zijn de heer Vandeursen en de heer Ozinga, de heer Bos is door de KNVB aangesteld als vierde man.

Gerrets floot eerder dit seizoen de uitwedstrijd van FC Dordrecht tegen Jong Ajax. De Amsterdammers wonnen toen met 3-0.

FC Dordrecht - Go Ahead Eagels is zondagmiddag live te volgen via Radio Rijnmond. Het duel begint om 14:30.