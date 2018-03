CBS: slecht Feyenoord staat ons geluksgevoel niet in de weg.

Rotterdammers en Rijnmonders zijn net zo gelukkig als inwoners elders in het land. Ook het soms bedroevend slechte spel van Feyenoord dit seizoen heeft geen invloed op ons geluksgevoel. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het presenteert op de internationale dag van het geluk.

"Het gaat om een representatieve steekproef over een langere tijd en niet op één moment zodat we niet alleen meten als bijvoorbeeld Feyenoord keihard verliest en iedereen 's avonds huilend naar bed gaat," vertelt Tanja Traag van het CBS.

Negentig procent van de Nederlanders geeft zichzelf een rapportcijfer van zeven of hoger. Gezondheid, vrienden en werk blijken belangrijke factoren voor de factor geluk. Mensen zonder baan of in een uitkering zijn minder gelukkig. Goede of slechte tijden, geluk kan je niet afdwingen maar wel een handje helpen.

"Er is geen vast recept maar bijvoorbeeld door het dagelijks oefenen van dankbaarheid is wetenschappelijk bewezen dat je je na een tijdje gelukkiger gaat voelen", zegt Anna-Maria Carbonara van het Gelukshuis in Rotterdam.

​Lukraak Rotterdammers aanspreken op straat bevestigt dat het positieve beeld van ons geluksgevoel. "Ik ben een beetje zeker veel gelukkig", zegt Debby met een brede glimlach.

Tijdens de steekproef op straat blijken het ook de kleine momenten waar veel mensen het meeste van genieten. "Voor mij zijn het de kleinste dingetjes in het leven, zoals lekker lunchen met mijn vriend, of met de kinderen naar het strand of zwembad."

"Wij zeggen ook tegen elkaar: ik vind het echt gezellig als je weer thuis bent. En samen eten is voor mij en mijn huisgenoten een geluksmomenten. Het is klein maar heel fijn", zegt Eline.