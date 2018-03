Deel dit artikel:











Straten Abbenbroek afgesloten vanwege gaslekkage Foto: Politie Nissewaard Foto: Politie Nissewaard

In Abbenbroek is ter hoogte van het Bleekveld dinsdagmiddag een deel van de dorpskern afgesloten vanwege een gaslekkage. Netbeheerder Stedin is bezig om de gasaansluiting te repareren. Twee woningen zijn ontruimd.

Naar verwachting is Stedin nog tot zeker 16:00 bezig met de reparatie. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid.