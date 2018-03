Feyenoordarts Van Eijck: "Steun fans erg belangrijk"

Feyenoord speelt woensdagavond tegen ADO Den Haag een benefietwedstrijd voor Support Casper, de stichting van clubarts Casper van Eijck. Van Eijck is blij dat de Rotterdamse club zijn stichting heeft verkozen tot het goede doel van de benefietwedstrijd, maar heeft er naar eigen zeggen niet op aangedrongen: "Het komt helemaal van Feyenoord uit."

De clubarts heeft bij Feyenoord wel gepleit voor de Haagse club als tegenstander: "ADO heeft in het verleden een grote maatschappelijke betrokkenheid getoond, bijvoorbeeld in De Kuip met de knuffelactie voor het Sofia Kinderziekenhuis. Wat dat betreft vind ik ADO een fantastische club met fantastische supporters."

Feyenoord zal aantreden zonder internationals en dat bied perspectief voor een aantal jeugdspelers. "Ik denk zelf dat het voor de voetballiefhebber ontzettend leuk is om te zien wat voor spelers er achter de vaste jongens van het eerste elftal zitten. Er zijn een aantal zeer talentvolle jonge spelers die woensdag ongetwijfeld de kans zullen krijgen om te laten zien wat ze kunnen", aldus de clubarts.

Van Eijck hoopt dat veel mensen naar De Kuip komen om het goede doel te steunen. "Ik ben niet eens zo zeer bezig met de opbrengst. Het is vooral belangrijk dat er veel mensen komen, zodat ze ons een steun in de rug kunnen geven. Ze laten zo zien dat ze achter ons staan en dat we op de goede weg zijn. Ik hoop natuurlijk dat het een mooi bedrag wordt, maar ik ben gelukkiger met de steun."

Support Casper is een campagne, die als doel heeft om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ernstige ziekte alvleesklierkanker. Acht tot tien mensen overlijden per dag in Nederland aan deze ziekte, die nu lastig te bestrijden is.

De opbrengst van de benefietwedstrijd zal geheel ten goede komen aan Support Casper. Het volledige interview, waarin Van Eijck onder andere uitlegt wat voor onderzoek hij doet met het geld, is hierboven te zien. Rijnmond.nl zal woensdag via een livestream verslag doen van het duel, dat om 18.00 uur begint.