Sander de Kramer veilt laatste paar voetbalschoenen Cruijff De voetbalschoenen van Cruijff. Bieden kan tot vrijdag 20:00 uur.

De voetbalschoenen die Johan Cruijff droeg in zijn afscheidswedstrijd in 1984 worden geveild. De opbrengst van het allerlaatste paar kicksen dat de voetballegende gaat naar de Sunday Foundation, een stichting die zich inzet voor kansarme kinderen in Sierra Leone.

Met het geld wil de stichting een school bouwen voor gehandicapte en weeskinderen in het Afrikaanse land. Die krijgen daar nu geen onderwijs. De school gaat de Johan and Danny Cruijff Building heten. "Dankzij de oude schoenen van Johan kunnen straks duizenden gehandicapte kinderen en weeskinderen naar school", zegt de Rotterdamse programmamaker Sander de Kramer, die het gezicht van de Sunday Foundation is. Cruijff heeft altijd grote belangstelling getoond voor het werk van de stichting. De kinderen op de scholen die worden geholpen dragen kleding van Cruijff Classics. De Kramer: "Daarom eren wij Johan en Danny met hun eigen schoolgebouw." Bieden is mogelijk tot vrijdag 20:00 uur. Biedingen kunnen worden gemaild naar info@sundayfoundation.org.