Nepbrief verkiezingen van 'gemeente Rotterdam' in omloop

Rotterdam waarschuwt voor een nepbrief van de gemeente, waarin Rotterdammers worden opgeroepen om mee te doen met de 'stemdrempeltest'. Als mensen onvoldoende kennis hebben van de democratie, krijgen ze het advies om woensdag vooral niet te stemmen.

De gemeente doet aangifte tegen de makers van de brief. Ze adviseren de inwoners om de brief weg te gooien.

"Momenteel is in Rotterdam een brief in omloop van de zogeheten ‘stemdrempel’. Deze organisatie maakt gebruik van het gemeentelijk logo en de bijbehorende envelop komt erg overeen met de envelop waarin ook de stempassen zijn verzonden", vertelt Maarten Molenbeek van de gemeente Rotterdam.

"De gemeente is niet bekend met deze organisatie en op geen enkele manier betrokken bij de inhoud van deze brief", zegt Molenbeek.