Onderzoek Erasmus: migranten worden gelukkiger van verhuizing naar Nederland

Migranten die naar Nederland komen worden daar gelukkiger van. Dat concludeert de Erasmus Universiteit in Rotterdam op basis van een onderzoek waar 36 duizend nieuwkomers aan meededen.

In het World Happiness Report 2018 staat dat de grootste gelukstoename wordt ervaren door asielzoekers die van Afrika naar West-Europa komen. Zij gaven in de interviews aan na aankomst gelukkiger te zijn geworden. Volgens de Erasmus Universiteit, dat de de gegevens omzette in cijfers, zijn ze 29 procent blijer.

Niet alle migranten worden gelukkiger. Mensen die verhuizen van West-Europa naar Centraal- en Oost-Europa worden daar volgens Erasmus juist ongelukkiger van.

Tijdelijk effect

Het geluksgevoel van nieuwkomers in Nederland neemt volgens het onderzoek weer af als ze hier langer zijn. Volgens de onderzoekers wennen veel migranten uit minder ontwikkelde landen aan de Nederlandse omstandigheden en vergelijken ze hun eigen inkomen uiteindelijk met dat van Nederlanders. Dat is, zo blijkt uit het onderzoek, een domper.