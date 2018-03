Politie onderzoekt vissersbootje vanwege dood Orlando

De politie heeft in Den Haag in het onderzoek naar de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn een vissersbootje in beslag genomen. "Het is een van de vele puzzelstukjes die we onderzoeken", zegt een woordvoerder van de politie dinsdag.

Welke rol het bootje precies speelt, van wie het is en wanneer het is veilig gesteld, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "We onderzoeken alles om het antwoord te vinden op wat Orlando is overkomen."

De Rotterdamse tiener werd eind februari dood gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. Hij had een date gehad, maar kwam daarna niet meer thuis. Ruim een week na zijn vermissing werd hij gevonden in het water langs het Böttgerwater.

Wat er precies gebeurd is met Boldewijn, is nog altijd onduidelijk. De politie heeft ook nog niet bekendgemaakt wat zijn doodsoorzaak is.