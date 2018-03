Deel dit artikel:











Polakgebouw van de EUR na Pasen weer open

Studenten, medewerkers en winkeliers op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam kunnen vanaf 3 april weer gebruikmaken van het Polakgebouw. Het pand moest in oktober onverwacht dicht nadat was gebleken dat de vloerconstructie mogelijk onveilig was.

Sindsdien hebben bouwvakkers met honderden extra stalen platen de plafonds verstevigd. Ingenieurs van Royal Haskoning hebben daarna het werk gecontroleerd en het gebouw weer veilig verklaard. De EUR sloot het gebouw op de campus Woudestein nadat was gebleken dat de vloerconstructie in het drie jaar oude gebouw dezelfde is als die van een ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Instortingsgevaar was er niet echt, maar de spanningen in de vloer waren hoger dan de norm. Besloten werd toen om de de betonnen vloerplaten beter aan elkaar vast te maken. Het is nog niet duidelijk wie opdraait voor de hersteloperatie en de extra kosten die moesten worden gemaakt om de winkeliers en de studenten ergens anders op het terrein onder te brengen. De EUR overweegt de schade te verhalen.