De Vrij: 'Aanvoerder zijn is onbeschrijfelijk'

Oud-Feyenoorder Stefan de Vrij is een van de kandidaten om de nieuwe aanvoerder van Oranje te worden. Bondscoach Ronald Koeman moet na het stoppen van Arjen Robben en zijn besluit om Sneijder niet meer op te roepen op zoek naar een nieuwe aanvoerder. De Vrij heeft wel oren naar de aanvoerdersband: "Als mij het wordt aangeboden zou dat mooi zijn."

De verdediger is al eerder aanvoerder geweest van Oranje. In 2014 tijdens de oefenwedstrijd Nederland - Ecuador kreeg hij de band van Robin van Persie. ''Om aanvoerder te zijn van je land is onbeschrijfelijk, ik ben daar nog steeds heel trots op", aldus De Vrij.

De speler van Lazio Roma kent Koeman nog goed van hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord, inmiddels zo'n vier jaar geleden. De Vrij was toen ook aanvoerder van de Rotterdamse club, maar die taak werd hem ontnomen nadat bekend was geworden dat de Feyenoorder extra individuele krachttraining deed. Dat is echter allemaal uitgesproken: "Dat was ik alweer vergeten", was de gevatte reactie van De Vrij.

Bekijk het volledige interview met De Vrij hierboven, waarin de Oranje-international ook ingaat op zijn rol bij Lazio Roma en zijn toekomst.