Oud-Feyenoorder Zoetebier keeperstrainer FC Volendam

Edwin Zoetebier is de nieuwe keeperstrainer van FC Volendam. De oud-Feyenoorder heeft een contract getekend voor volgend seizoen met een optie op nog een jaar. Zoetebier neemt de plek over van Bela Szenasi, die keeperstrainer wordt bij de jeugdopleiding van AZ.

Zoetebier werkte van 2008 tot 2009 al als keeperstrainer bij FC Volendam, nadat hij tijdens zijn spelerscarrière ook al actief was voor de Volendammers. Als speler kwam de keeper ook in twee periodes uit voor Feyenoord, waarmee hij in 2002 de UEFA Cup won.