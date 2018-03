Deel dit artikel:











Ruim tweehonderd Rotterdamse stempassen kwijt

In Rotterdam-West zijn 210 stempassen niet bezorgd. De bewoners van de woningen aan de Sint Jobskade kregen geen pas in de bus. Volgens de gemeente is het onduidelijk wat er met de passen is gebeurd.

De gemeente heeft mensen langs de deuren gestuurd om nieuwe stempassen aan te bieden.

De verdwenen stempassen zijn ongeldig gemaakt. De gemeente heeft het postbedrijf gevraagd te onderzoeken hoe het mis is gegaan. Volgens een van de bewoners, televisiepresentator Francisco van Jole, zijn de passen in een prullenbak op straat gevonden. Dat kon de gemeente niet bevestigen.