Meeste oldtimers in Westvoorne Foto: Valerie Kuypers (ANP)

Het aantal oldtimers in Nederland is de afgelopen jaren verder toegenomen. In totaal zijn er ongeveer 141 duizend auto's van veertig jaar of ouder, zegt het CBS. In onze regio rijden in Westvoorne gemiddeld de meeste oldtimers rond: 21 per duizend inwoners.

Na Westvoorne volgen Zederik en Korendijk. Daar zijn vijftien oldtimers per duizend inwoners. Schiedam en Rotterdam hebben ruim vier oldtimers op duizend inwoners. ​Het aantal oldtimers neemt elk jaar toe. Begin dit jaar was het aantal met 24 procent gestegen ten opzichte van vier jaar eerder. Toen waren er 115 duizend oude wagens in Nederland. De meeste oldtimers staan in de gemeente Terschelling en Laren met 31 en 28 auto's per duizend inwoners. De minste in Urk, waar er drie rondrijden om duizend inwoners. Westvoorne

Dat veel oldtimers voorkomen in Westvoorne verbaast Sonja de Winter van Historische Voertuigen Voorne Putten (HVVP) niets. "Er is hier veel ruimte om ze kwijt te kunnen. Voor veel mensen is het een auto voor erbij die ze 's winters in de winterstalling zetten. Daar is hier ruimte voor." Populair

De Winter vormt samen met haar man Nico de organisatie achter de HVVP. Zij merken dat oldtimers steeds populairder worden. "Het is voor mensen een troetelkind om lekker ritjes in te maken, maar ook een belegging. Spaargeld op de bank levert niks meer op en deze auto's worden steeds meer waard." Oldtimers die het meest voorkomen zijn van Volkswagen. Vooral de Kever en de Volkswagenbusjes zijn populair, blijkt uit de cijfers. Seizoen

Het 'oldtimersseizoen' voor de HVVP staat weer voor de deur. Op tweede paasdag houdt organisatie de traditionele voorjaarsrit waaraan tientallen oldtimers meedoen. De stoet rijdt van Hellevoetsluis naar Stellendam.