Feyenoord-talent Hendriks tekent eerste profcontract

Feyenoord-talent Ramon Hendriks heeft dinsdag zijn eerste profcontract getekend, dat hem tot 2021 aan de club verbind. Het 16-jarige talent speelt nu nog bij Feyenoord onder 17 als linkercentrale verdediger, maar hoopt zich op te werken naar een plek in het eerste van Feyenoord: "Dit is pas het begin."

Hendriks is verheugd met het vertrouwen dat hij van de club krijgt: "Ik ben enorm blij met het vertrouwen dat de club in mij uitspreekt met dit contract. De komende jaren ga ik er alles aan doen om me zo goed mogelijk te ontwikkelen, met als uiteindelijke doel een plekje bij Feyenoord 1.’