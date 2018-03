Vlaardinger ontkent moord op zijn vrouw

De 63-jarige Vlaardinger Jan V. ontkent zijn vrouw Lia Schaap vorig jaar december te hebben vermoord. Het slachtoffer werd zwaar gewond aangetroffen in hun woning aan de Churchillsingel en overleed later.

De vrouw zou met een stomp voorwerp zijn geslagen. In de singel in de buurt van de woning is een staaf gevonden, maar onduidelijk is of dat het moordwapen is. Forensisch onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

Een ander sporenonderzoek richt zich op de bloedspatten die op de bril, kleding en het pakje shag van Jan V. zijn gevonden. Advocaat Casper Jongsma: "Hij heeft haar gedurende negen minuten proberen te reanimeren. Dan is het logisch dat er bloedspatten op hem zitten." Justitie vindt het in dat verband van belang dat er ook bloed aan de binnenkant van het pakje shag zat.

Verborgen

Justitie hecht veel waarde aan een mogelijk motief. Jan V. en Lia Schaap hadden grote financiële problemen. De woning zou op 5 december 2017 worden ontruimd. Officier van justitie Annette Boender: "Jan V. heeft dit allemaal verborgen gehouden voor zijn vrouw. Hij had als enige contact gehad met de deurwaarder. Zij wist van niets. Hij had aangegeven dat zij dat niet zou trekken. Dit is het verhaal van een man die klem zat."

In de woning trof de recherche geen verhuisdozen aan. Uit niets bleek dat het echtpaar op het punt stond te vertrekken.

De avond voor de ontruiming, op 4 december, kreeg Lia Schaap de fatale klappen. Wilde Jan V. haar de komst van de deurwaarder besparen, de volgende ochtend? Wilde hij voorkomen dat hij heel veel uit te leggen had? Raadsels, die niet door de verdachte worden opgelost. Hij ontkent en zwijgt verder tegenover de politie.

Avondwinkel

Advocaat Jongsma: "Ze kenden elkaar 30 jaar. Ze waren 28 jaar getrouwd. Hij heeft helemaal geen motief om haar te doden. Ze wilden die 4e december nog vieren dat ze voor het laatst in de woning zaten. Cliënt ging naar de avondwinkel in Vlaardingen om drank te kopen, kwam terug en trof zijn vrouw zwaar gewond aan." Hij zou dus een alibi hebben.

De advocaat vindt dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieve scenario's. Was het misschien een inbreker? Justitie voegde er nog maar een paar details aan toe: "In de woning lagen nog waardevolle spullen. Er waren geen braaksporen. Lia Schaap werd zwaar gewond aangetroffen, zittend op de bank. Dat duidde er niet op dat een onbekende had toegeslagen."

De rechtszaak in Rotterdam gaat over drie maanden verder.