Grote brand bij chemiebedrijf in Moerdijk onder controle

Bij chemiebedrijf Drecht Coating Services in Moerdijk heeft een uitslaande brand gewoed. Omwonenden, onder wie een deel van de inwoners van de Hoeksche Waard, Dordrecht en Zwijndrecht hebben een NL-Alert gekregen. Maar de waarschuwing gold niet voor onze regio.

Het vuur brak rond 18.45 uur door nog onbekende oorzaak uit in een loods van het bedrijf aan de Appelweg. Er waren toen ook enkele ontploffingen te horen. Na bijna drie uur gaf de brandweer het signaal brand meester. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Nablussen

De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Dat kan volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant af en toe weer wat rook geven. Mensen in de omgeving van het bedrijf moeten daarom nog ramen en deuren gesloten houden.

De brandweer sloot al snel nadat de brand was uitgebroken het industrieterrein en kwam met veel materieel naar het bedrijf toe. Er is ook een blusboot van de regio Zuid-Holland Zuid ingezet.

Er is een schip natgehouden dat achter het bedrijf lag. In het vaartuig zou organische olie hebben gezeten. Woensdag wordt gekeken hoe zeer de haven is vervuild door het bluswater.

NL-Alert

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verstuurde tot drie keer toe een NL-Alert voor de omwonenden van Moerdijk. De waarschuwingen kwamen ook aan de overkant van Hollands Diep terecht. Maar voor die kant van het water geldt de NL-Alert niet, benadrukte de brandweer.

Rook

Bij de brand kwam een dikke zwarte rook vrij, mogelijk door diesel die op het terrein aanwezig was of brandende bitumen dakbedekking.

Door de noordenwind trokken de rookwolken ten zuiden van Moerdijk richting Zevenbergen, Etten-Leur en Breda Noord. De rook was, zeker in het begin tot in de wijde omtrek te zien.

De Verkeersinformatiedienst hield er rekening mee dat de A17 mogelijk dicht zou moeten, maar dat bleek niet nodig te zijn.

Drecht Coating Services is actief in de offshore-industrie, weg- en waterbouw en petrochemie. Het bedrijf brengt roestwerende en brandvertragende coatings aan op stalen constructies.