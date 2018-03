Loting Feyenoord-fans voor kaarten bekerfinale

Feyenoord staat tegenover AZ in de finale van de TOTO KNVB Beker

Feyenoord gaat de 17.500 kaarten die de club voor de finale van de TOTO KNVB Beker heeft gekregen verloten. Hiervan komen er uiteindelijk 13.771 beschikbaar voor supporters van de Rotterdammers. De overige kaarten zijn voor andere groepen die aan de club verbonden zijn.

De Rotterdamse club organiseert met supportersvereniging FSV De Feijenoorder de loting. Seizoenkaarthouders en de meeste actieve uitkaarthouders van Feyenoord hebben voorrang om kaarten te kopen.

De inschrijving voor die loting start woensdag 21 maart 11:00 uur en duurt tot en met dinsdag 27 maart. AZ heeft evenveel kaarten gekregen van de voetbalbond.

De bekerfinale wordt op zondag 22 april in De Kuip gespeeld. Feyenoord is in deze eindstrijd de uitspelende ploeg.