Vilhena over Oranje: 'Krediet verdienen om te spelen'

Tonny Vilhena komt bij het Nederlands elftal met Ronald Koeman de trainer tegen die hem zes jaar geleden bij Feyenoord liet debuteren. De middenvelder is nog steeds in dienst bij de Rotterdammers en behoort alweer een tijdje tot Oranje. "Maar ik moet zelf laten zien waarvoor ik hier ben", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

"Ik moet het krediet verdienen om te spelen. Het is een nieuwe start", vertelt de Maassluizer, die hoopt bij het Nederlands elftal linkshalf te staan. Hij wil zich met Oranje meten met de toplanden Duitsland en Frankrijk tijdens de Nations Cup. "Ik denk dat we een goed team hebben. Dat moet blijken uit de wedstrijden die we gaan spelen."

Na een moeizaam begin van het seizoen lijkt Vilhena weer zijn draai bij Feyenoord te hebben gevonden. Zo maakte hij dit seizoen al negen treffers in de eredivisie. De linkspoot zegt dat hij niet bezig is met een vertrek naar een buitenlandse club. "Ik focus me nu eerst op het Nederlands elftal en Feyenoord. Wat er daarna komt, zien we dan wel."

