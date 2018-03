Kiezen in Rotterdam: Hoe wordt de stad groener?

Rotterdamse politiek over duurzaamheid

De meeste Rotterdamse partijen zijn het erover eens: duurzaamheid moet de komende vier jaar hoog op de agenda staan. "Wij hebben de smerigste lucht van heel Nederland, daar worden mensen ziek van", zegt Said Kasmi, lijsttrekker van D66, kernachtig.

Van GroenLinks tot VVD willen de partijen het onderwerp nu echt gaan oppakken. Maar de aanpak verschilt. "Wij willen dat de milieuzone ook wordt ingevoerd in Rotterdam-Zuid, want ook op Zuid hebben Rotterdammers recht op schone lucht.", zegt Kasmi.

Daar ziet Vincent Karremans van de VVD niets in. "We moeten meer P&R's rondom de stad plaatsen. Zodat de uitstoot van auto's wordt verminderd en het openbaar vervoer optimaal wordt benut."

GroenLinks wil de woningvoorraad versneld verduurzamen. "Dat is goed voor het milieu, goed voor de portemonnee en zorgt voor werkgelegenheid, dus dit mes snijdt aan drie kanten", zegt Judith Bokhove van GroenLinks.

Woningcorporatie Woonstad is daarmee al begonnen in de wijk Ommoord. Daar worden verouderde flats duurzaam gemaakt. "Die flats hadden nog enkel glas en waren niet goed geïsoleerd, vertelt Pim Dumans van Woonstad. "De CO2-uitstoot was daardoor veel te hoog."

De flats worden van het gas afgehaald, wat betekent dat de bewoners elektrisch koken moeten gaan koken. In de afgelopen jaren heeft Woonstad 8000 woningen aangepakt en wil over twee jaar al zijn woningen hebben verduurzaamd.

Partij voor de Dieren strijdt tegen de verstening van de stad. "Er wordt teveel gebouwd in het groen, daar moet een eind aan komen. Bokhove van GroenLinks sluit zich daarbij aan: "Een stad zonder groen is een stad zonder hart. En wij willen een toekomstbestendig en groen Rotterdam."