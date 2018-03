Deel dit artikel:











Thijs maakt rapnummer voor dochter met syndroom van Down

Woensdag 21 maart is de eerste dag van de lente, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen en... Wereld Downsyndroomdag. Thijs de Bruijn heeft een rapnummer gemaakt voor zijn dochter Eveline die het syndroom van Down heeft. Zijn boodschap? Aandacht voor de positieve kanten van het ouderschap met een kind met syndroom van Down.

Tijdens de geboorte kwam Thijs er pas achter dat Eveline het syndroom van Down heeft. "Het was een hele schok voor mij. Ik had allerlei doemscenario's in mijn hoofd die door de maatschappij zijn opgeworpen. Maar achteraf is dat allemaal niet waar gebleken en is het heel leuk om een kind met Downsyndoom te hebben." Thijs zegt dat hij veel van de vierjarige Eveline leert. En die inzichten wil hij delen met zijn rapnummer. "Ik ben veranderd. Vroeger was ik heel prestatiegericht. Nu wil ik dat mijn kinderen goed in hun vel zitten en gelukkig zijn." Op Facebook staat de teller al op 50.000 views. "Dat geeft mij een heel goed gevoel. Er zijn heel veel mensen die mijn boodschap ondersteunen. Ik ben niet alleen in de wereld en dat vind ik ook leuk om te weten."