Van ontucht verdachte leraar gaf ook les in Barendrecht

De 41-jarige Barendrechter die wordt verdacht van ontucht met een 6-jarig meisje op basisschool 't Carrousel in Gouda, heeft jarenlang lesgegeven op Openbare Daltonbasisschool De Zeppelin in Barendrecht. Directeur Frans de Leeuw heeft bezorgde ouders hierover geïnformeerd in een brief. Volgens de directeur is er op zijn school ‘niets vervelends’ gebeurd.

Naast de brief zijn er ook twee bijeenkomsten geweest om ouders gerust te stellen. Daar kwamen volgens het schoolbestuur zo’n 25 mensen op af. De docent die wordt verdacht van ontucht werkte tot 2014 op De Zeppelin in Barendrecht. In 2004 werd hij nog vrijgesproken van klachten over misbruik, waarna hij les kon blijven geven. Geen klachten

De directeur schrijft dat de docent vanwege de beschuldigingen wel streng in de gaten is gehouden in de jaren na het voorval. Zo mocht de docent nooit alleen in een klaslokaal zijn met een leerling. Er zijn volgens het schoolbestuur nooit klachten ingediend over het gedrag van de docent. De school benadrukt dat het ontslag in 2014 te maken heeft met de manier van lesgeven en niet met onzedelijk gedrag. Vrijdag werd bekend dat de 41-jarige Barendrechter wordt verdacht van ontucht op een school in Gouda. Hij zou in 2017 het meisje meerdere keren hebben betast . Ook zou de man zijn neefje hebben misbruikt .