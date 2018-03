Deel dit artikel:











Disney-fans kunnen shoppen in Dordrecht Koos en Wendy van Eijsbergen Dordtse Disneywinkel Dordtse Disneywinkel Dordtse Disneywinkel

"Het is voor mij een droom die uitkomt, een eigen Disney-winkel", zegt Wendy van Eijsbergen. Met haar man Koos verhuurde ze 32 jaar lang videofilms, maar het paar is nu een nieuw avontuur begonnen aan de Groenmarkt in Dordrecht.

De grootste Disney-winkel van de Benelux wordt komende zaterdag geopend door Wibi Soerjadi. De pianist, zelf ook groot Disney-fan, doet dat in stijl. Hij komt in een witte sprookjeskoets met aan zijn zijde Anna en Elsa uit de tekenfilm 'Frozen'. Disney komt voor het echtpaar niet helemaal uit de lucht vallen, vertelt Koos: "Bij Videoland hebben we 18 jaar geleden al een Disneyhoekje ingericht. Dat groeide gestaag en toen de markt voor videoverhuur instortte hebben we ons op Disney geconcentreerd."



In de zomer van het vorig jaar sloten ze de deur van hun Videoland aan de Grote Markt. Na een tijdje in een noodwinkel te hebben gezeten zijn ze nu ingetrokken in het pand, dat ooit het hoofdbureau van de toenmalige gemeentepolitie was. "We zijn nog niet helemaal klaar, maar klanten komen al een voorproefje nemen", zegt Wendy als twee Brabantse verzamelaars zich in de winkel melden. Het is er alles Disney wat de klok slaat. Vitrines vol beelden uit Disneyfilms. De prijzen variëren van een tientje tot zelfs duizenden euro's voor zogeheten Limited Editions. Zelf is Wendy dus ook Disney-fan: "Mijn favorieten? Dopey, de Lion King en Sneeuwwitje".