VoetbalRijnmond Cup: twaalfklapper Sportclub Feyenoord

Sportclub Feyenoord heeft dinsdagavond in de derde ronde van de VoetbalRijnmond Cup de dubbele cijfers gehaald tegen de zaterdagtak van IFC uit de derde klasse. De zaterdag eersteklasser verpletterde de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht met maar liefst 12-0.

De zondagtak van IFC had meer geluk. Het team uit de hoofdklasse was op bezoek bij SV Bolnes (derde klasse zaterdag) met 6-3 te sterk. Diezelfde cijfers waren te noteren bij Smitshoek-Spartaan '20, in het voordeel van de zaterdag hoofdklasser uit Barendrecht. SHO uit Oud-Beijerland, uitkomend in de eerste klasse zaterdag, kreeg in eigen huis een zware 4-0 nederlaag te verwerken tegen Rijsoord uit de hoofdklasse zaterdag.

Negentig minuten waren niet genoeg bij het Zwijndrechtse onderonsje tussen VVGZ en Groote Lindt (2-2). De thuisploeg uit Zwijndrecht, uitkomend in de eerste klasse zaterdag, ging uiteindelijk na het nemen van strafschoppen door tegen zaterdag derdeklasser.

Het zondagteam van Poortugaal, acterend in de eerste klasse, won met 2-0 van zondag derdeklasser Pretoria uit Rotterdam. ONA schakelde de amateurvereniging van Sparta uit. De zondag tweedeklasser uit Gouda boekte een 5-2 zege tegen de club uit de tweede klasse van het zaterdagvoetbal.

Een opvallende uitslag was te noteren bij Neptunus/Schiebroek-Bergambacht. De Rotterdamse zaterdag tweedeklasser verloor thuis met 1-0 van de vereniging die uitkomt in de vierde klasse zaterdag.