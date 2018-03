Deel dit artikel:











Nieuwe studie bevestigt: geen kanker door kunstgraskorrels Rubberen korrels in kunstgras

Amerikaanse wetenschappers concluderen in nieuw onderzoek dat er geen verband is tussen rubberkorrels in kunstgras en het ontstaan van lymfeklierkanker bij kinderen. Zij bevestigen daarmee wat eerder ook al uit andere studies is gebleken.

In oktober sloeg het TV-programma Zembla alarm, omdat in het zogeheten rubbergranulaat stoffen zouden zitten die kanker kunnen veroorzaken. Dat leidde tot landelijke ophef . Ook in onze regio schakelden amateurclubs over op gras of strooiden hun kunstgrasvelden in met kurk in plaats van met de rubberkorrels. Ze wilden niet het risico lopen dat voetballertjes zouden worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Maar het RIVM concludeerde in december 2016 dat de korrels niet gevaarlijk waren omdat uit tests bleek dat de stoffen niet of nauwelijks vrijkomen. De Amerikaanse onderzoekers hebben gebieden waar veel op kunstgras wordt gespeeld vergeleken met delen van de VS waar dat niet het geval is. Het aantal gevallen van lymfeklierkanker bleek er niet hoger te zijn.