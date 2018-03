Ongekend felle campagne in Rotterdam

Politieke partijen in Rotterdam

Na maanden van campagnevoeren en tientallen debatten is het eindelijk zover. Er kan gestemd gaan worden voor de gemeenteraad. De campagne voor de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen kende een lange aanloop. Halverwege december kondigden zowel de PVV als DENK aan mee te doen aan de verkiezingen in de Maasstad. Sindsdien werd de toon met de week feller.

De verkiezingen in Rotterdam kregen ook al snel landelijke belangstelling. In de stad doen alle landelijke partijen mee en er zijn met Leefbaar Rotterdam en Nida ook nog twee sterke lokale partijen actief. Al die partijen, twintig in totaal, gingen de strijd aan om de 45 raadszetels.

Het gevolg was een ongekend harde campagne. De toon werd in de laatste week nog feller toen PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen zich voor het eerst liet zien in de debatten. De PVV'er haalde bij elk discussieonderwerp de islam erbij. Dat zorgde uiteindelijk zelfs voor een aangifte van DENK tegen Meeuwissen, die op zijjn beurt aangifte deed tegen de lijsttrekker van DENK.

Inmiddels hadden de linkse partijen PvdA, SP, GroenLinks en Nida het Links Verbond gesloten, waarmee ze samen de verkiezingen in wilden gaan. Dat verbond spatte een week voor de stembusgang uit elkaar vanwege een oude tweet van NIDA.

Ook was er het verbond tussen Leefbaar Rotterdam en de partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie. Die alliantie zorgde ervoor dat D66 na vier jaar samenwerken niet meer verder wil met de partij van Joost Eerdmans. Kijk nog eens terug op de afgelopen campagne in onze campagnecompilatie.

