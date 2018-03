LIVEBLOG: Opkomst in Rotterdam ruim 46 procent

En in Theater Walhalla in Rotterdam-Katendrecht kan ook gestemd worden (Foto: Robin Utrecht | ANP)

RTV Rijnmond doet de hele dag verslag van de verkiezingen in de regio. Op radio, tv en in dit liveblog. Tag @RTV_Rijnmond in je tweets en deel je stemfies met ons! Gebruik de hashtag #RijnmondKiest. Of mail je foto's naar internet@rijnmond.nl.

21:20 uur:

Het tellen van de stemmen is begonnen in Rotterdam:

21:00 uur:

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam is uitgekomen op 46,7 procent. Dat is meer dan vier jaar terug. Toen was de opkomst 45,14 procent.

20:55 uur:

Ook de stembussen in Nissewaard zijn bijna gesloten:

20:50 uur:

Journalisten van NRC en de Telegraag zijn niet welkom om de verkiezingsavond van Denk in Rotterdam. Dat heeft volgens fractievoorzitter Tunahan Kuzu te maken met het beperkte aantal beschikbare plaatsen. "Elke journalist die we binnenlaten gaat ten koste van een vrijwilliger die voor ons heeft gezwoegd in de kou", laat hij weten.

20:35 uur:

Zometeen om 21:00 uur komt er een exit-poll met de voorlopige verkiezingsuitslag in Rotterdam. Op dat moment sluiten ook officieel de stembureaus. Onderzoeksbureau Ipsos heeft voor de exitpoll bij tien tot vijftien stembureaus per gemeente aan kiezers gevraagd waarop zij hebben gestemd.

20:25 uur:

We zijn vanavond op meerdere plekken in de regio om op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl verslag te doen van de uitslagenavond, zoals hier in Spijkenisse:

2

0:10 uur:

In Rotterdam gaan meestal weinig mensen naar de stembus bij verkiezingen, maar in de regio Spijkenisse is de stembusgang nog minder populair:

19:45 uur:

Op meerdere plekken in de regio staan lange rijen om te gaan stemmen, zoals hier op het Afrikaanderplein in Rotterdam:

19:15 uur:

De opkomst voor het referendum in Rotterdam was rond 19:00 uur met 38,3 procent een volle procent hoger dan voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Dat komt doordat er voor het referendum 50.000 minder mensen kiesgerechtigd zijn, namelijk alleen de Rotterdammers met de Nederlandse nationaliteit", aldus een woordvoerder van de gemeente.

18:50 uur:

Lange wachttijden inmiddels voor sommige stembureaus:

18:45 uur:

Een onbekende vrouw heeft woensdagmiddag pal voor de ingang van een stembureau in wijkcentrum ’t Klooster aan het Afrikaanderplein in Rotterdam stemadvies gegeven aan met name Turkse vrouwen. "Een onwenselijke situatie", zegt de gemeente. De vrouw was al weg toen het stadhuis om opheldering vroeg bij stembureauleden.

18:20 uur:

Ook om 18:00 uur was de opkomst in Rotterdam en Dordrecht iets hoger dan vier jaar geleden. Om 20:00 uur is de laatste tussentijdse opkomst.

18:15 uur:

Hartstochtelijk van links naar rechts:

18:05 uur:

De politie heeft een 24-jarige Rotterdamse student aangehouden voor een poging om de verkiezingen te beïnvloeden. Hij wordt ervan verdacht een nepbrief te hebben verstuurd uit naam van de gemeente Rotterdam. Er stond in dat mensen alleen mogen stemmen als ze een test over de democratie goed hadden gemaakt, de zogeheten stemdrempel.nl De gemeente heeft aangifte gedaan.

17:00 uur:

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam is met 27,7 procent iets hoger dan vier jaar geleden. Toen was de opkomst 26,9 procent. Uiteindelijk kwam de opkomst toen uit op 45,14 procent.

16:25 uur:

Vandaag mag er geen campagne meer worden gevoerd bij stembureaus, maar niet iedereen is daar blijkbaar van op de hoogte:

16:00 uur:

De belangstelling voor het referendum in Bleskensgraaf valt tegen. In de gemeente worden geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden, omdat Molenwaard, waar Bleskensgraaf onder valt, per 1 januari fuseert met Giessenlanden. Daarom zijn daar de gemeenteraadsverkiezingen pas op 21 november. Er kan dus alleen voor of tegen de sleepwet worden gestemd.

14:54 uur:

Net als in de Hoeksche Waard wordt er in de gemeente Molenwaard vandaag alleen gestemd voor het referendum. De opkomst is in Molenwaard extreem laag.

14:02 uur:

Op de website van de gemeente Rotterdam lijkt het dat meer mensen stemmen voor het referendum dan voor de gemeenteraad zelf. De gemeente Rotterdam onderzoekt de oorzaak.

13:49 uur (opkomst):

In Barendrecht was de opkomst rond 13:00 uur 19,3 procent.

13:02 uur (opkomst):

In Rotterdam zijn om 13:00 uur net iets meer Rotterdammers gaan stemmen dan vier jaar geleden, 15,4 procent op woensdag versus 15,2 procent in 2014.Op woensdagochtend was om 10:00 uur de opkomst nog lager: 6,9 procent had toen gestemd in tegenstelling tot 9,2 procent in 2014.

13:30 uur: De gemeente Gorichemen

13:00 uur:

De Capelse burgemeester Peter Oskam heeft samen met zijn vrouw Pauline zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Zorgcentrum De Rozenburcht deed hij nog een oproep aan Capellenaren om vandaag te gaan stemmen: “Voor de lokale democratie is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen. Er valt veel te kiezen voor Capelle.”

12:56 uur:

Burgemeester Aboutaleb heeft in Rotterdam-Kralingen gestemd op partijgenoot Barbara Kathmann van de PvdA. "Daar ben ik open en eerlijk over", zei Aboutaleb.

12:42 uur:

Ook buitenlandse media zijn aanwezig om verslag te doen van de verkiezingen. In Rotterdam-Kralingen wachten onder andere Franse journalisten met smart op de komst van burgemeester Aboutaleb.

12:15 uur (opkomst):

In Vlaardingen is de opkomst tegen het middaguur 12,6 procent. In Westvoorne was dat iets hoger met 13,6 procent en in Nissewaard moeten ze nog veel inhalen: rond 11:00 uur meldde de gemeente een opkomst van 6 procent.

11:42 uur:

Tanja Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) stemde na het flyeren ook nog even zelf.

11:30 uur:

In de Rotterdamse Schouwburg kan woensdag ook gestemd worden.

10:46 uur:

Leerlingen van groep 8 van basisschool De Hoeksteen in Ooltgensplaat mochten mee toen de meester ging stemmen:

10:42 uur:

Gebak van de burgemeester op Goeree Overflakkee:

10:27 uur (opkomst):

Rond half elf is de opkomst in Rotterdam 7,7 procent voor zowel de gemeenteraadsverkiezing als het referendum. In de wijk Blijdorp/Bergpolder is de opkomst nog steeds het hoogst met 10,4 procent. En in de wijk Hillesluis in Rotterdam is de opkomst met 3,4 procent het laagst.

09:23 uur:

Minister Hugo de Jonge heeft in Rotterdam-IJsselmonde gestemd op zijn partijgenoot Sven de Lange (D66).

09:01 uur:

In Rotterdam-Noord zijn bij het stembureau in wijkgebouw 't Klooster stickers geplakt op de stoep. Volgens de voorzitter van het stembureau zou het mogen, maar dat is achteraf niet het geval. De gemeente gaat de stickers verwijderen.

08:55 uur:

In Schiedam wordt politiek en cultuur gecombineerd, tijdens een bezoek aan het Stedelijk Museum kan ook gestemd worden.

08:54 uur:

Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans brengt zijn stem uit in seniorencomplex De Sevencamp in Rotterdam-Zevenkamp.

08:54 uur (opkomst):

De opkomst in Rotterdam voor de gemeenteraadsverkiezing is vlak voor 09:00 uur 3,3 procent. Het lijkt erop dat Rotterdammers ook meteen stemmen op het referendum, ook daarvoor is de opkomst 3,3 procent.

De opkomst is het hoogst in de wijk Blijdorp/Bergpolder, daar heeft inmiddels 5,4 procent zijn stem uitgebracht. In de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid is de opkomst nog het laagst, daar heft nog maar 1,1 procent zijn stem uitgebracht.

08:16 uur:

Ook Barbara Kathmann (PvdA) is vroeg op om te stemmen:

07:26 uur:

Op Rotterdam Centraal valt het woensdagochtend mee met met de drukte.

06:31 uur:

Op Station Dordrecht kan sinds 06:00 uur gestemd worden onder muzikale begeleiding van een cellist. Het is woensdag namelijk ook 333 jaar geleden dat componist Johann Sebastian Bach werd geboren.

05:55 uur:

Het weer werkt woensdag mee voor de stemmers. Volgens onze weerman Ed Aldus is het wisselend bewolkt en is er kans op een buitje.