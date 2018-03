LIVEBLOG: Rijnmond kiest, stembureaus in de regio geopend

De verkiezingsdag voor de gemeenteraden, het referendum en de gebiedscommissies is aangebroken. Sinds 07:30 uur zijn alle stembureaus officieel open. Stemmen kan tot 21:00 uur en op veel plekken, zo is de afstand tussen stembureaus voor Rotterdammers ongeveer 500 meter hemelsbreed.

Volg deze woensdag al het verkiezingsnieuws in dit liveblog. Tag @RTV_Rijnmond in je Tweets en deel je stemfies met ons!

08.55 uur:

De opkomst in Rotterdam voor de gemeenteraadsverkiezing is vlak voor 09:00 uur 3,3 procent. Het lijkt erop dat Rotterdammers ook meteen stemmen op het referendum, ook daarvoor opkomst is 3,3 procent.

De opkomst is het hoogst in de wijk Blijdorp/Bergpolder, daar heeft inmiddels 5,4 procent zijn stem uitgebracht. In de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid is de opkomst nog het laagst, daar heft nog maar 1,1 procent zijn stem uitgebracht.

07.26 uur:

Op Rotterdam Centraal valt het woensdagochtend mee met met de drukte.

06.31 uur:

Op Station Dordrecht kan sinds 06:00 uur gestemd worden onder muzikale begeleiding van een cellist. Het is woensdag namelijk ook 333 jaar geleden dat componist Johann Sebastian Bach werd geboren.

05.55 uur:

Het weer werkt woensdag mee voor de stemmers. Volgens onze weerman Ed Aldus is het wisselend bewolkt en is er kans op een buitje.