LIVEBLOG: #RijnmondKiest - Lagere opkomst in Rotterdam

De verkiezingsdag voor de gemeenteraden, het referendum en de gebiedscommissies is aangebroken. Sinds 07:30 uur zijn alle stembureaus officieel open. Stemmen kan tot 21:00 uur en op veel plekken, zo is de afstand tussen stembureaus voor Rotterdammers ongeveer 500 meter hemelsbreed. Maar de opkomst is in vergelijking met 2014 lager: net na tienen was de opkomst 6,9 procent. Dat was in 2014 rond hetzelfde tijdstip 9,2 procent.

Volg deze woensdag al het verkiezingsnieuws in dit liveblog. Tag @RTV_Rijnmond in je Tweets en deel je stemfies met ons! Gebruik de hashtag #RijnmondKiest. Of mail je foto's naar internet@rijnmond.nl.

10:27 uur:

Rond half elf is de opkomst in Rotterdam 7,7 procent voor zowel de gemeenteraadsverkiezing als het referendum. In de wijk Blijdorp/Bergpolder is de opkomst nog steeds het hoogst met 10,4 procent. En in de wijk Hillesluis in Rotterdam is de opkomst met 3,4 procent het laagst.

09:23 uur:

Minister Hugo de Jonge heeft in Rotterdam-IJsselmonde gestemd.

09:01 uur:

In Rotterdam-Noord zijn bij het stembureau in wijkgebouw 't Klooster stickers geplakt op de stoep. Volgens de voorzitter van het stembureau zou het mogen, maar dat is achteraf niet het geval. De gemeente gaat de stickers verwijderen.

08:55 uur:

In Schiedam wordt politiek en cultuur gecombineerd, tijdens een bezoek aan het Stedelijk Museum kan ook gestemd worden.

08:54 uur:

Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans bracht zijn stem uit in seniorencomplex De Sevencamp in Rotterdam-Zevenkamp.

08.54 uur:

De opkomst in Rotterdam voor de gemeenteraadsverkiezing is vlak voor 09:00 uur 3,3 procent. Het lijkt erop dat Rotterdammers ook meteen stemmen op het referendum, ook daarvoor is de opkomst 3,3 procent.

De opkomst is het hoogst in de wijk Blijdorp/Bergpolder, daar heeft inmiddels 5,4 procent zijn stem uitgebracht. In de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid is de opkomst nog het laagst, daar heft nog maar 1,1 procent zijn stem uitgebracht.

07.26 uur:

Op Rotterdam Centraal valt het woensdagochtend mee met met de drukte.

06.31 uur:

Op Station Dordrecht kan sinds 06:00 uur gestemd worden onder muzikale begeleiding van een cellist. Het is woensdag namelijk ook 333 jaar geleden dat componist Johann Sebastian Bach werd geboren.

05.55 uur:

Het weer werkt woensdag mee voor de stemmers. Volgens onze weerman Ed Aldus is het wisselend bewolkt en is er kans op een buitje.